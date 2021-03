Seit mehr als 30 Jahren tut das große Feuerwehrfahrzeug in der Gemeinde Ahorn seinen Dienst und unterstützt die Feuerwehrfrauen und -männer bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Trotz der guten Pflege sei es an der Zeit, eine Ersatzbeschaffung in Form eines HLF 20 vorzunehmen, teilt die Gemeinde Ahorn mit. Immer häufiger auftretende Reparaturen gingen ins Geld, Ersatzteile seien immer schwieriger zu beschaffen und es bestehe die Notwendigkeit, zeitgemäß im Brandfall handeln zu können, sagt Bürgermeister Martin Finzel.

Vorarbeiten notwendig

Ein Feuerwehrfahrzeug kauft man aber nicht einfach so. 2020 hat die Gemeinde Ahorn im Haushalt die finanziellen Grundlagen für eine Neuanschaffung gelegt, Förderungen beantragt und die Feuerwehr in Form einer Arbeitsgruppe mit eingebunden. Ein wichtiger Schritt war auch, ein qualifiziertes Ingenieurbüros für die fachgerechte Ausschreibung und Begleitung des europaweiten Ausschreibungsverfahrens zu beauftragen. Nach arbeitsintensiven Wochen der Vorbereitung und Ausschreibung bestätigte sich die hervorragende Vorarbeit. So beschloss der Gemeinderat Ahorn in seiner Sitzung am 23. Februar einstimmig, ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) zu kaufen. Der Gesamtpreis beträgt 462962,93 Euro. Auf ein Fahrgestell der Firma MAN kommt der feuerwehrtechnische Aufbaus inklusive Löschwassertank der Firma

Ziegler und feuerwehrtechnischer Beladung der Firma Ludwig. Für die Anschaffung bekommt die

Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 125000 Euro. Mit der Vergabe des neuen Löschfahrzeugs setze die Gemeinde Ahorn auf eine bewährte

Ausstattungskombination, denn bereits das bisherige Fahrzeug sei von MAN und Ziegler gebaut, so die Mitteilung.