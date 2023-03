Die Filialschließungen bei Galeria Karstadt Kaufhof treffen Franken hart - ganze sechs von neun Warenhäusern in der Region machen dicht. Eines davon ist auch die Karstadt-Filiale in Bayreuth. Oberbürgermeister Thomas Ebersberger will sich damit nicht abfinden und zeigt sich bewusst kämpferisch.

"Wir geben nicht auf! Wir haben nach wie vor Gespräche laufen, damit der Standort Bayreuth nicht geschlossen wird", so der CSU-Politiker angesichts der Ankündigung, dass die Karstadt-Filiale in der Bayreuther Innenstadt auf der Streichliste steht und geschlossen werden soll.

Die Karstadt-Filiale im Herzen der Innenstadt, direkt am Marktplatz, sei eine wichtige Einrichtung, und die Stadt Bayreuth werde alles in ihrer Macht Stehende tun, um den Standort Bayreuth trotzdem zu erhalten und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu helfen, so Ebersberger abschließend.