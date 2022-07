Im Veldensteiner Forst bei Bayreuth gibt es offenbar Nachwuchs bei wild lebenden Wölfen. Eine Fotofalle habe zwei Tiere abgelichtet. Eines davon sei eine Wölfin mit erkennbarem Gesäuge, teilte das in Augsburg ansässige Bayerische Landesamt für Umwelt am Montag (11. Juli 2022) mit.

Die Aufnahme sei am 23. Juni entstanden. "Damit handelt es sich um einen erneuten Reproduktionsnachweis für das Wolfsterritorium im Veldensteiner Forst", heißt es in der Mitteilung. Bereits im Mai 2022 machte das Landratsamt Bayreuth darauf aufmerksam, dass das jeweils ranghöchste Weibchen und Männchen der Wölfe für Nachwuchs sorgen.

Ansiedlung von Wölfen in Bayern ist umstritten

Der Veldensteiner Forst im Grenzgebiet zwischen den Regierungsbezirken Oberfranken und Oberpfalz gehört zu etwa acht Gebieten in Bayern, in denen standorttreue Wölfe - Einzeltiere, Paare oder Rudel - leben. Weitere Gebiete sind etwa die Allgäuer Alpen, die Rhön oder das Altmühltal. In Bayern können seit 2006 Wölfe nachgewiesen werden, heißt es vom LfU Bayern.

Die Ansiedlung von Wölfen in Bayern ist umstritten. Vor allem Bauern sorgen sich um ihre Viehbestände. Sollte es zu einer Begegnung mit einem Wolf kommen, gibt es bestimmte Verhaltensregeln zu beachten, auf die das LfU aufmerksam macht:

Habe Respekt vor dem Tier.

Laufe nicht weg. Wenn mehr Abstand möchtest, ziehe dich sich langsam zurück.

Wenn dir der Wolf zu nahe erscheint, mache auf dich aufmerksam. Spreche laut, gestikuliere oder mache dich anderweitig deutlich bemerkbar.

Laufe dem Wolf nicht hinterher.

Füttere Sie niemals Wölfe. Sie lernen sonst sehr schnell, menschliche Anwesenheit mit Futter zu verbinden und könnten dann aktiv die Nähe von Menschen suchen.

Hinweise zu Wölfen oder auch Luchsen und Bären nimmt das Bayerische Landesamt für Umwelt, Fachstelle Große Beutegreifer, unter der Telefonnummer 09281 1800-4640 oder per Mail an fachstelle-gb@lfu.bayern.de entgegen.