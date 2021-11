Eckersdorf vor 34 Minuten

Unfall

Neunjährige stürzt in Lichtschacht: Bergung im Kreis Bayreuth gestaltet sich schwierig

Am Dienstag (9. November 2021) fiel ein Mädchen in Eckersdorf fünf Meter tief in einen Lichtschacht, weil sich das Schutzgitter verschoben hatte.