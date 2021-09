Weidenberg vor 1 Stunde

Tiernot

"Wird immer schlimmer": Tierhilfe verhängt Aufnahmestopp für Katzen - und schickt Hilferuf

Die Tierhilfe Weidenberg ist in Not. Die Menge an abgegebenen Katzen kann sie kaum noch bewältigen. Sie braucht dringend Hilfe.