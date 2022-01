Tierheim Bayreuth macht auf zwei ausgesetzte Katzen aufmerksam

Wieder einmal musste das Tierheim Bayreuth ausgesetzte Tiere aufnehmen. In einem großen Karton ohne Fluchtmöglichkeit waren zwei Katzen im Studentenwald ihrem Schicksal überlassen. Tierpfleger Max Göpel nahm den Karton an und schildert, wie er die Zeit mit ihnen erlebt.

Tierheim Bayreuth: Kätzchen nach grausamer Karton-Aktion "total verstört"

Am Freitag (7. Januar 2022) war Göpel im Tierheim bei der Arbeit, als er einen "relativ großen" Karton mit einem hilfsbedürftigen Inhalt annehmen musste. Dieser sei im Wald so zugefaltet gewesen, dass die Katzen nicht einfach so hätten entkommen können. Keine Decke und kein Futter seien darin gewesen. Es handele sich um zwei noch junge Katzen. Auf die Frage, ob die Tiere durch die Wintertemperaturen unterkühlt gewesen seien, antwortet Göpel: "Meiner Meinung nach können sie noch gar nicht lange draußen gestanden haben, weil sie körperlich eigentlich in einem ganz guten Zustand sind."

Die beiden mutmaßlichen Geschwister seien gepflegt und hätten keine Verletzungen. "Aber man merkt, sie sind total verstört." Mit großen Pupillen würden sie (ein Weibchen und ein Männchen) oft vorsichtig in der Ecke sitzen. Eine der beiden käme inzwischen aber mehr aus sich raus, erklärt der Tierpfleger. Besonders über die Fütterung könne man gut Kontakt zu ihr aufnehmen. Nach der Einschätzung der Tierschützer*innen seien sie gesund, eine tierärztliche Sichtung folge aber noch.

Das Problem bei solchen ausgesetzten Tieren: Nichts sei über die Hintergründe der Tat und die Tiere selbst bekannt. Es brauche Zeit, bis die Tierpfleger*innen genug Informationen über die Eigenarten und Gesundheit der beiden Katzen gesammelt hätten. Auch würden sie noch nicht zur Vermittlung ausgeschrieben, weil sie erst einmal "runter kommen" und sich an ihr neues Umfeld gewöhnen sollten.

Meerschweinchen im Mülleimer, Kaninchen in der Tüte - "völlig unverständlich"

Das Tierheim Bayreuth habe in der Vergangenheit schon öfter ausgesetzte Tiere unter seine Fittiche genommen. "Vor ein paar Jahren ist es vielleicht einmal im Jahr passiert. Jetzt wurde es gefühlt aber ein bisschen mehr. Vor etwa einem Monat wurde beispielsweise ein Kaninchen in einer Tüte gefunden. Das Jahr davor waren es Meerschweinchen im Mülleimer", berichtet Göpel.

"Für uns als Tierpfleger ist es völlig unverständlich. Egal, was der Grund ist, es ist nicht gerechtfertigt", so Göpel. Er habe beobachtet, dass viele Menschen in der letzten Zeit Kleintiere im Tierheim Bayreuth abgegeben hätten. Mehr könnten momentan gar nicht aufgenommen werden. Nicht mehr gewollte Tiere einfach schutzlos auszusetzen sei aber keine Rechtfertigung, nur weil die Kapazitäten von Tierheimen voll sind.

Das Tierheim Bayreuth bittet die Öffentlichkeit um Hinweise, denn der Besitzer müsse ausfindig gemacht werden.

