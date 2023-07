Tierheim Bayreuth: Hündin auf Autobahnraststätte gefunden

Besitzer noch nicht aufgetaucht: "Vielleicht vermisst sie jemand"

noch nicht aufgetaucht: "Sind dankbar über Informationen": Wurde sie ausgesetzt?

Ein paar Tage schon hat das Tierheim Bayreuth einen kleinen Neuzugang im Haus. Eine Welpen-Hündin wurde an einer Autobahnraststätte gefunden und ins Tierheim gebracht. Wurde sie dort ausgesetzt?

Welpe an Autobahnraststätte gefunden: Tierheim Hof sucht nach Hinweisen zu Besitzern - "Dankbar über Informationen"

Am Freitag (7. Juli 2023) ist die Hündin aufgetaucht. "Diese kleine Welpen-Hündin wurde an der Autobahnraststätte Sperbes gefunden", gibt das Tierheim in den sozialen Medien bekannt. Sofort wurde ein Aufruf für die kleine Vierbeinerin gestartet. "Vielleicht vermisst jemand seinen Welpen." Weitere Nachrichten aus Bayreuth und Umgebung findest Du auf unserer Internetseite.

Ob sie dort ausgesetzt wurde, bleibt indes unklar. "Ansonsten sind wir sehr dankbar über Informationen, falls jemand etwas gesehen hat", so das Tierheim. In "beiden Fällen" könne man das Tierheim unter der 0921/62634 erreichen. In den sozialen Medien zeigt man sich dankbar, aber auch entsetzt. "Danke, dass da jemand an der Autobahn ganz aufmerksam war", schreibt ein Nutzer. Nun soll erst einmal das Passierte aufgeklärt werden, wie das Tierheim bekannt gibt. "Wir bitten euch, zum jetzigen Zeitpunkt von Anfragen bezüglich einer Adoption der Kleinen abzusehen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir momentan auch noch keine Vormerkungen vornehmen können, da dies unsere Kapazitäten übersteigen würde."

Im Tierheim Erlangen ist nach einem Vorfall das Entsetzen groß: Unbekannte warfen ihre Husky-Hündin einfach über den Tierheim-Zaun. Eine Katze wurde auch am Tierheim Hof lieblos in einer Transportbox abgelegt, jedoch am falschen Gebäude. Erst nach einiger Zeit konnte der Stubentiger "total verstört und verängstigt" gefunden werden.