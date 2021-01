Feuer führt zu Stromausfall rund um Bayreuther Bauhof: Wegen eines Brands in einer Trafostation in der Nähe des Bayreuther Stadtbauhofs ist es am Donnerstag (28. Januar 2021) gegen 14.30 Uhr zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen sind den Stadtwerken Bayreuth zufolge die Anwohner der Straße Am Bauhof, der Melanchthonstraße und der Peter-Henlein-Straße. "Die Stadtwerke reparieren den Schaden gerade und rechnen damit, dass gegen 18 Uhr wieder alle mit Strom versorgt sein werden", heißt es vonseiten der Stadtwerke.

Rauch steigt aus Bayreuther Trafostation auf: Anwohner von Stromnetz getrennt

Um 14.37 Uhr wurde den Stadtwerken demnach gemeldet, dass Rauch aus einer ihrer Trafostationen in der Nähe des Stadtbauhofs aufsteige. Nachdem die Experten der Stadtwerke die Trafostation vom Stromnetz getrennt hatten, konnte die Feuerwehr den Brand zügig löschen. Verletzt wurde laut Angaben der Stadtwerke niemand. Die Schadensursache ist noch unbekannt.

Seit dem Nachmittag sind die Anwohner der Melanchthonstraße, der Straße Am Bauhof und der Peter-Henlein-Straße von der Stromversorgung getrennt. Durch den Brand fiel der Strom in der Umgebung aus. Davon betroffen waren auch mehrere Geschäfte, meldet die Agentur News5. Eine Ampelanlage fiel demnach ebenfalls aus.

Aktuell arbeiten die Stadtwerke Bayreuth daran, den Schaden zu reparieren. Nach und nach werden sie die betroffenen Anwohner wieder mit Strom versorgen. Die letzten werden nach Angaben des Unternehmens voraussichtlich gegen 18 Uhr wieder mit Strom versorgt sein.

In Bayreuth häufen sich unterdessen aktuell Fälle von betrügerischen Telefonanrufen. Gerade ältere Menschen sind auf diese schon mehrfach hereingefallen und haben hohe Geldbeträge verloren. Die oberfränkische Polizei berichtet von zahlreichen Fällen in Franken.