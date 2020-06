Unbekannter missbraucht 31-Jährige in Bayreuther Innenstadt: Kriminalpolizei sucht Zeugen. Nach einem angezeigten sexuellen Übergriff auf eine Frau durch einen Unbekannten am Montagmorgen (22. Juni 2020) in der Bayreuther Innenstadt ermittelt nun die Kriminalpolizei. Dies berichtet die Polizei, die ihrerseits Zeugen des Vorfalls sucht.

Wie die 31-Jährige angab, soll sie im Zeitraum von 5 Uhr bis circa 6.45 Uhr ein Unbekannter in der Opernstraße - beziehungsweise am La-Spezia-Platz beim Durchgang zum Finanzamt - von hinten angegriffen haben. Anschließend führte der Täter laut ihrer Aussage sexuelle Handlungen an ihr durch. Später teilte die 31-Jährige die Geschehnisse einem Bekannten mit, der wiederum die Polizei verständigte.