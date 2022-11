Am vergangenen Freitag (18. November) wurde das Pottensteiner Christkind 2022 vorgestellt und „offiziell“ in sein Amt eingeführt. Die Wahl fiel auf Anna Pryvalko aus Bayreuth, die sich auf dieses himmlische Amt sehr freue. Wie das Tourismusbüro Pottenstein erklärt, sei Anna auch ein "echtes" Christkind – denn - sie habe am 24. Dezember Geburtstag.

Der erste Auftritt findet zur Eröffnung des Pottensteiner Winterzaubers am Samstag, 26. November um 15 Uhr auf der Aktionsbühne am Bürgerhaus zusammen mit dem Ersten Bürgermeister der Stadt Pottenstein, Stefan Frühbeißer statt. Umrahmt wird die Eröffnung von den Saxophon-Mädels der Gruppe „Sax'n Die“.

Weitere Auftritte sind im Rahmen des Pottensteiner Winterdorfes am dritten Adventswochenende auf dem Gelände der Faust-Festspiele im Klumpertal geplant.

Das Christkind kann auch gerne für Vereinsweihnachtsfeiern oder andere offizielle Anlässe gebucht werden. Anmeldungen dazu und weitere Infos gibt es im Tourismusbüro Pottenstein, Tel. 09243/70841.

Das komplette Programm des Pottensteiner Winterzaubers am 26. und 27. November 2022 liegt in den bekannten Stellen auf und steht unter www.pottenstein.de zum Download bereit.“