Bereits am vergangenen Mittwoch (25. August 2021) war ein Fahrradfahrer in Bayreuth "Am Sendelbach" gestürzt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Da sich der 76-Jährige nicht ans Unfallgeschehen erinnern kann, bittet die Polizei Bayreuth-Stadt nun um Zeugen und Hinweise. Wie es in einer Pressemitteilung am Montag (30. August 2021) heißt, wurde der Senior gegen 14.50 Uhr von einer Streife der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt am Boden liegend und verletzt aufgefunden.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 76-jährige Bayreuther kann sich allerdings an nichts erinnern. Die Polizei Bayreuth-Stadt bittet zur Ermittlung des Unfallhergangs um Mithilfe aus der Bevölkerung. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-2130 zu melden.

