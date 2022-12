Am Donnerstagabend (8. Dezember 2022) hat ein Brand in Pegnitz (Landkreis Bayreuth) ein Todesopfer gefordert. Wie die Polizei auf Nachfrage von inFranken.de erklärte, sei gegen 21 Uhr in der Kellerstraße ein Zimmerbrand ausgebrochen. Die eintreffende Feuerwehr hatte zwar die Lage schnell unter Kontrolle. Eine 83-Jähriger ist allerdings noch in der Wohnung verstorben.

Zu den genauen Todesumständen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Auch zur Brandursache lägen keine gesicherten Erkenntnisse vor, wobei derzeit von einem technischen Grund ausgegangen wird.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.