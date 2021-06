Die vom Rettungsdienst SKS Ambulanz gGmbH betriebene mobile POC-Schnellteststation in einem Bus in Bayreuth stellt ihren

Betrieb bis auf Weiteres ein. Grund hierfür sei das sich positiv entwickelnde Corona-Infektionsgeschehen in der Stadt Bayreuth und die damit verbundenen niedrigen Inzidenzwerte. Das Angebot könne aber jederzeit wieder aktiviert werden, sollte das Infektionsgeschehen in Bayreuth dies erforderlich machen. Das teilt die Stadt Bayreuth mit.