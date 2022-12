Am Montagabend (5. Dezember 2022) hat eine Frau aus Mistelgau im Landkreis Bayreuth einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten erhalten. Wie die Polizei berichtet, gab dieser an, dass in der Nachbarschaft Betrüger unterwegs seien. Aus diesem Grund sei es erforderlich, dass die Frau ihr Bargeld an die Polizei übergäbe, um dieses vor den Gaunern zu schützen. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Anrufer, das Betrugsopfer von seiner Lüge zu überzeugen.

Laut dem Polizeipräsidium Oberfranken klingelte gegen 19.30 Uhr ein Unbekannter an dem Mehrfamilienhaus und wurde durch die Seniorin hereingelassen. Eine Nachbarin wurde auf die Situation aufmerksam und begab sich daraufhin ins Treppenhaus. Nachdem der Tatverdächtige die Frau erblickt hatte, flüchtete er. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenbesatzungen verlief ergebnislos.

Glück im Unglück - Nachbarin vereitelt Betrugsmasche

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 25 Jahre alt sein und ungefähr 180 Zentimeter groß mit einer kräftigen Statur. Der Mann mit einem südländischen Aussehen soll kurze schwarze Haare haben und eine hellblaue Jeans, eine helle Jacke und weiße Turnschuhe getragen haben.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet Zeugen, die am Montagabend im Bereich des Kirchwegs in Mistelgau verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.

