Bewohner eines Wohnhauses im Nordosten Bayreuths bemerkten am Donnerstagvormittag einen Gasaustritt in ihrem Gebäude. Unverzüglich rückten Polizei und Feuerwehr an. Die Lage scheint derzeit unter Kontrolle zu sein.

Gegen 10.40 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Notruf bezüglich eines Gasaustritts in dem Mehrparteienhaus in der Straße St. Georgen ein. Die Bewohner des Hauses - ersten Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken zufolge handelt es sich um insgesamt 80 Parteien - wurden unverzüglich von den Rettungskräften evakuiert.

Gasaustritt in Mehrfamilienhaus - Gebäude vorsorglich geräumt

Zudem wurde ein weiträumiger Bereich mit einem Radius von 50 bis 100 Metern rund um den Austrittspunkt gesperrt. Die Zufahrten zu dem Gebiet sind nach wie vor blockiert. Die Sperrung soll aufrechterhalten werden, bis jegliche Gefahren für die Anwohner ausgeschlossen werden können.

Eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung soll jedoch nicht bestanden haben. Die Einsatzkräfte verzichteten unter anderem auf Warndurchsagen in dem betroffenen Areal. Nach Angaben des Polizeipräsidiums hatte die Feuerwehr die Lage schnell unter Kontrolle gebracht.

