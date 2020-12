Zwei Lotto-Spieler aus Oberfranken haben kurz vor Weihnachten jeweils einen sechsstelligen Euro-Betrag gewonnen: Die beiden Tipper aus dem Landkreis Bayreuth und dem Landkreis Hof hatten sechs Gewinnzahlen korrekt vorausgesagt - obwohl diese alles andere als gewöhnlich ausfielen.

11, 12, 13, 37, 38, 39: Die bei der Ziehung am vergangenen Mittwoch (23. Dezember 2020) gezogenen Lotto-Zahlen in Form eines sogenannten "doppelten Drillings" bescherten den Glückspilzen aus Franken einen warmen Geldregen. Nur die richtige Superzahl fehlte den beiden zu einem Millionencoup.

Lotto-Tipper aus Landkreisen Bayreuth und Hof gewinnen je rund 220.000 Euro

Ihr Gewinn kann sich aber auch so sehen lassen: Je 219.695,40 Euro winken den zwei bislang unbekannten Lotto-Spielern, die ihren Tippschein beide anonym abgegeben haben, erklärt Verena Ober von Lotto Bayern inFranken.de.

Der Betrag wird den Gewinnern komplett steuerfrei und auf einen Schlag ausbezahlt - vorausgesetzt sie melden sich. Die beiden Tipper werden gebeten, sich entweder in eine Lotto-Annahmestelle zu begeben oder direkt mit Lotto Bayern den Kontakt aufzunehmen.

Immer wieder gewinnen Menschen aus Franken im Lotto. inFranken.de liefert einen Überblick, wer wie viel gewonnen hat und was die Glückspilze mit ihren Gewinnen planen.

