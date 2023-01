Am Montagmorgen (30. Januar 2023) ist bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung darüber ein, dass auf der A9 bei Bayreuth auf Höhe Thiergarten in Fahrtrichtung München in Lkw brennt. Das berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth. Der 60-jährige Fahrer hatte bereits den Lkw verlassen, die Zugmaschine vom brennenden Sattelauflieger getrennt und diesen auf dem Standstreifen stehen lassen.

Die Rauchentwicklung war nach Angaben der Polizei so massiv, dass auch die Gegenfahrbahn betroffen war. Die Feuerwehren der Umgebung, das Technische Hilfswerk und die Autobahnmeisterei kamen zum Einsatz, um die Gefahrenstelle abzusichern. Die Brandstelle befand sich zwischen den Anschlussstellen Bayreuth Süd und dem Rastplatz Sophienberg.

Lkw-Brand auf A9: Glücklicherweise wurde niemand verletzt

In der Zwischenzeit entstand ein Stau von zwei Kilometern. Gegen 09.00 Uhr waren die Löscharbeiten abgeschlossen und die zwei linken Spuren in Richtung München konnten wieder freigegeben werden. Gegen 11.45 Uhr waren die Bergungsmaßnahmen beendet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Dem ersten Anschein nach kann als Brandursache ein technischer Defekt im Bereich der Vorderachse des Auflieger angenommen werden.