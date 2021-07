Neunkirchen am Main vor 53 Minuten

Erstmeldung

Schwerer Verkehrsunfall auf der B22: Person in Fahrzeug eingeklemmt

Am frühen Freitagmorgen hat es einen schweren Verkehrsunfall auf der B22 gegeben. Ein Kleintransporter krachte in einen Muldenkipper. Nach ersten Informationen wurde eine Person in einem der Fahrzeuge eingeklemmt.