Die starken Regenfälle sind am Mittwoch (14. September 2022) einigen Autofahrern im Kreis Bayreuth zum Verhängnis geworden: Dabei gab es gleich mehrere Totalschäden.

Bei Plech kam ein 49-jähriger Berliner, der die A9 in Richtung Norden befuhr, mit seinem Porsche gegen 20.30 Uhr wegen zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern und stieß zunächst gegen die Leitplanke und danach gegen einen Sattelzug. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, an dem Porsche entstand jedoch Totalschaden. Zudem wurden die Sattelzugmaschine und die Leitplanke beschädigt, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth.

Mehrere Unfälle im Kreis Bayreuth wegen starkem Regen

Etwa drei Stunden später kam ein 60-jähriger aus Sachsen mit seinem Kleinbus in Fahrtrichtung Süden auf der nassen Straße ebenfalls ins Schleudern und stieß gegen die Leitplanke. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Auch hier entstand am Fahrzeug ein Totalschaden.

Bereits am Mittwochmorgen war zudem ein 66-jähriger Bayreuther auf der A70 zwischen dem Autobahndreieck und Neudrossenfeld nach links von der Fahrbahn abgekommen und war gegen die Mittelschutzplanke gestoßen. "Auch hier war die Geschwindigkeit nicht an die nassen Straßenverhältnisse angepasst", erklärt die Bayreuther Polizei. Der Fahrer wurde leicht verletzt, sein Auto leicht beschädigt. Alle Fahrer erhalten einen Bußgeldbescheid.

