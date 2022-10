Ein unbekannter Fahrzeugführer gefährdete am Dienstagabend (25. Oktober 2022) gegen 18.10 Uhr eine Gruppe Fußgänger, die auf dem Weg nach Hause waren. Der Vorfall ereignete sich in der Bayreuther Straße in Hummeltal.

Der Autofahrer war in einer Rechtskurve so schnell unterwegs gewesen, dass er einer Gruppe Fußgänger auf dem Gehweg gefährlich nahekam, wie die Polizei Bayreuth-Land mitteilte. Zwei Erwachsene und drei Kinder mussten zur Seite springen, um vom Fahrzeug nicht erfasst zu werden. Der Raser setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Fußgänger zu kümmern.

Beinahe von Auto erfasst: Rücksichtsloser Fahrer gefährdet Personengruppe

Ein Teilkennzeichen konnten die Geschädigten in der kurzen Zeit ablesen. Die Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Land ermitteln nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wegen eines verkehrswidrigen und rücksichtslosen zu schnellen Fahrens. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, möge sich bitte mit der Polizeiinspektion Bayreuth-Land, Tel. 0921/506-2230 in Verbindung setzen.

Vorschaubild: © Minerva Studio/Adobe Stock