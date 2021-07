Heinersreuth vor 4 Stunden

Leichenfund

Baby-Leiche in Mülleimer gefunden: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Am Montagmittag (19. Juli) fand eine Frau in Heinersreuth im Landkreis Bayreuth die Leiche eines Säuglings in einem Abfalleimer. Die Todesursache ist noch unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.