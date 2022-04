Eine der außergewöhnlichsten Pflanzen überhaupt, die sogenannte Titanwurz-Pflanze, könnte in den nächsten Wochen bereits zum sechsten Mal seit 2014 im Ökologisch-Botanischen Garten der Universität Bayreuth (ÖBG) erblühen.

Wenn die Pflanze in voller Pracht zu sehen ist, wird der ÖBG bis 22 Uhr für Besucherinnen und Besucher seine Tore öffnen. „2009 hatten wir zuletzt zwischen 5.000 und 6.000 Besucherinnen und Besucher“, erklärte Heike Schwarzer vom Botanischen Garten inFranken.de. Der Titanwurz ist die größte Blume der Welt und wächst eigentlich nur im Regenwald.

Bayreuther Titanwurz: Größte Blume der Welt stinkt nach Aas

Sie kann mehrere Meter hoch werden, aber blüht nur etwa zwei Tage und Abende. „Sie blüht nur so kurz, weil sie eine ungeheure Energie verbrauchen muss, um ihren Geruch über die Dächer des Regenwaldes zu verbreiten. Sie muss ja normalerweise auf große Reichweite Insekten anlocken, um bestäubt zu werden. Sie legt also ihre gesamte Kraft in diese zwei Tage, um in voller Kraft ihre große Tulpenzwiebel förmige Blüte präsentieren zu können. Außerdem erzeugt sie auch Wärme“, sagte Schwarzer.

Der Titanwurz „stinkt ziemlich“, so die Expertin. Am ersten Tag verströmt sie einen Geruch nach verwesendem Fleisch und faulen Eiern, einen sogenannten Aasgeruch, der wiederum Aaskäfer und gelegentlich auch Fliegen anlocken soll. Nur die können die Pflanze bestäuben.

Normalerweise ist das Aronstabgewächs in den Regenwäldern Sumatras in Indonesien zu finden. Es wurde 1878 von dem italienischen Botaniker Odoardo Beccari entdeckt. Die riesige Knolle ist allerdings auch sehr empfindlich und kann leicht von Pflanzenschädlingen befallen werden. Wann genau die Pflanze in voller Blüte zu sehen sein wird, lässt sich indes noch nicht bestimmen. Der ÖGB hält Interessierte über seine Facebookseite auf dem Laufenden und zeigt den aktuellen Stand mit einer Webcam, die direkt an der Titanwurz installiert ist.