Feuerwehr Pegnitz erhält überraschende Spende: "Einfach mal so" hat ein Mann der Feuerwehr in Pegnitz 200 FFP2-Masken vorbeigebracht. "Das kam aus dem Nichts", sagt Walter Steger, Gerätewart der Feuerwehr Pegnitz. Am Freitag (5. März 2021) habe ein Mann mit seinem Auto am Feuerwehrhaus gehalten. "Ich sollte mit rauskommen, weil er etwas für uns hätte", sagt Steger.

Der Mann nahm Steger mit zu seinem Auto: "Dann macht er seinen Kofferraum auf und da liegen einfach 200 FFP2-Masken für uns drin", erklärt der Feuerwehrmann freudig. "Weiter hat er gar nichts gesagt" - nicht einmal eine Spendenquittung habe der Mann mitgenommen.

Überraschende Spende für Feuerwehr Pegnitz: Spender ist nur "vom Sehen" bekannt

Die Feuerwehr kann die Spende gut gebrauchen: "Jedes Mal, wenn wir ausrücken, brauchen wir ungefähr 10 bis 15 neue Masken", so Steger. Seit Beginn des Jahres sei man zu knapp 30 Einsätzen ausgerückt - "da brauchen wir schon etliche Masken." Die Pegnitzer Feuerwehrleute seien sehr glücklich über die Spende. "Wir haben uns total gefreut! Dass jemand einfach so aus dem Nichts vorbeikommt."

Der großzügige Spender sei ein Pegnitzer Geschäftsmann. Er sei namentlich nicht bekannt, Steger kenne ihn nur "vom Sehen". Man sei ihm jedoch einfach sehr dankbar für die Masken, "und wo die dann letztendlich herkommen ist uns dann auch egal", schmunzelt der Pegnitzer Feuerwehrmann.