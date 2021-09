In Oberfranken ist es in mehreren Ortschaften in der Nacht von Sonntag (26. September 2021) auf Montag (27. September 2021) zu heftigen Unwettern gekommen.

In den Landkreisen Bayreuth und Kulmbach regnete es nach ersten Informationen von NEWS5 so stark, dass das Wasser rund einen halben Meter hoch stand.

Extreme Unwetter in Oberfranken: Wassermassen sorgen für Überflutungen

Teils entwickelten sich die Wassermassen zu Strömen, die etwa Mülltonnen mitrissen. Die Feuerwehren sind im Einsatz, um dem Wasser Herr zu werden. Im Landkreis Hof hat in einem Wohnhaus ein Blitz eingeschlagen, weshalb auch hier die Einsatzkräfte anrücken müssten.

In der Gemeinde Heinersreuth kam es laut NEWS5 in der Nacht zu einem Stromhausfall. Rund 3500 Haushalte sollen im Dunkeln sitzen - wie lange es dauert, den Schaden zu beheben, ist derzeit wohl noch nicht gewiss.