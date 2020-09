Kochen im Fernsehen: "Das perfekte Dinner" ist eine Fernsehsendung auf VOX, bei der fünf Teilnehmer eine Woche lang die jeweils anderen bekochen. Jeden Tag steht einer von ihnen am Herd. Im Oktober wird in Bayreuth gedreht - und wie die Redaktion ITV Studios bekannt gibt, sind noch Plätze frei.

Bereits im März wurde schon einmal in Bayreuth gedreht. Gegenüber inFranken.de berichtete eine der Teilnehmerinnen damals von ihren "surrealen" Erfahrungen. Nach dem großen Erfolg damals soll nun wieder in Bayreuth gedreht werden, parallel zur Ausstrahlung der ersten Sendung.

"Das perfekte Dinner": Dreharbeiten in Bayreuth

In der Woche vom 5. bis 10. Oktober wird in Bayreuth gedreht. Es wird nach "Wagnerianer*innen" gesucht, die "die kulinarischen Highlights der Stadt" präsentieren, so heißt es im Aufruf der Redaktion auf Facebook.

Für alle, die bei den "Dinner-Festspielen" in Bayreuth dabei sein wollen: Bewerbungen können telefonisch unter 0221 / 492048240 eingereicht werden oder direkt online auf der Website: https://www.itvstudios.de/dinner

Alle Hobby-Köche ab 18 Jahren können sich bei der Sendung bewerben. Egal, ob es ein edles Menü gibt oder eher bodenständige Küche - der Koch des Tages entscheidet, was auf den Tisch kommt. Erst am Ende der Woche erfahren die Teilnehmer, wer gewonnen hat. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 3000 Euro.

