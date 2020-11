"Das perfekte Dinner" zu Gast in Bayreuth: In der beliebten Vorabend-Sendung "Das perfekte Dinner" stehen diese Woche erneut Hobbyköche aus Bayreuth im Mittelpunkt. Erst Anfang Oktober strahlte VOX fünf Folgen seiner Kochshow aus, die in der Wagner-Stadt gedreht worden waren. Im September erfolgte die Ausstrahlung der Sendereihe mit Kandidaten aus verschiedenen Orten Unterfrankens. In der vergangenen Woche kam "Das perfekte Dinner" aus Aschaffenburg. "Franken mögen wir besonders gern", hält VOX dementsprechend sogar auf seiner Webseite fest.

Von Montag (30. November 2020) bis Freitag (4. Dezember 2020) treten nun erneut fünf Hobbyköche aus Bayreuth zum TV-Wettstreit an. Diese Woche stehen Mathias (49), Nicole (40), Ilona (43), Vivien (43) und Anja (54) am Herd. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Kandidaten der aktuell ausgestrahlten Folgen laut VOX vor und während des Drehs getestet. "Zusätzlich halten sich natürlich alle Beteiligten an die notwendigen Hygienemaßnahmen", heißt es vonseiten des Fernsehsenders. Darunter falle das Lüften von Räumlichkeiten und regelmäßiges Desinfizieren von Gegenständen.

"Das perfekte Dinner": Bayreuther Hobbyköche liefern sich TV-Wettstreit

"Das perfekte Dinner" gibt es bereits seit März 2006. Inzwischen kommt die TV-Sendung auf über 3500 Episoden. Und darum geht es: Jeder der Teilnehmer lädt seine Mitbewerber zu sich nach Hause ein, um ihnen ein selbstgekochtes Drei-Gänge-Menü zu servieren. Ziel ist es, als exzellenter Gastgeber ein perfektes Dinner auszurichten.

Um zu ermitteln, ob dieses Ziel erreicht worden ist, wird der Hobbykoch am Ende von jedem Gast bewertet. Die Punktezahl von 0 bis 10 hängt dabei nicht nur von den zubereiteten Speisen, sondern auch von den dazu gereichten Getränken, der Tischdekoration und den jeweiligen Gastgeberqualitäten ab.

Tag 1 in Bayreuth startet lautet Angaben des Senders mit Konzertveranstalter Mathias. Der 49-Jährige ist der einzige Mann in der Bayreuther Runde - und damit laut VOX "der Hahn im Korb". Er serviert seinen vier weiblichen Gästen ein Hauptgericht mit dem nicht gerade alltäglich anmutenden Namen "Befeuertes Standbein vom Pullovertier". Die Zuschauer dürfen also gespannt sein, was sich dahinter verbirgt.

Die Bayreuther Köche und ihre "perfekten Dinner"

Dinner-Übersicht: Mit diesen Menüs buhlen die Bayreuther Kandidaten um die Gunst ihrer Gäste (Quelle: vox.de):

Mathias (49)

Vorspeise: "Gespießtes Quartett aus diversen Welten" Lachs, , Oktopus, Wurstsalat. Verschieden und Bunt. und feines

"Gespießtes Quartett aus diversen Welten" Lachs, , Oktopus, Wurstsalat. Verschieden und Bunt. und feines Hauptspeise: "Befeuertes Standbein vom Pullovertier''Braten am Knochen. Zart & Fein. und Knautschkartoffeln mit Gemüse und Sößchen

"Befeuertes Standbein vom Pullovertier''Braten am Knochen. Zart & Fein. und Knautschkartoffeln mit Gemüse und Sößchen Nachspeise: "Gerundetes Bömbchen mit Kaffeezusatz" Mascarpone-Quark. Fluffig & Cremig. und frische Minze mit weißer Schokolade

Nicole (40)

Vorspeise: Machen wir so

Machen wir so Hauptspeise: Kloß mit Soß

Kloß mit Soß Nachspeise: Bleim mer dabe

Ilona (43)

Vorspeise: Folsches Seidla mit gesunda Chips

Folsches Seidla mit gesunda Chips Hauptspeise: Woldspaziergong endet im Garten auf klana Bärla

Woldspaziergong endet im Garten auf klana Bärla Nachspeise: Strunz besuffn vom Baam gebollert und nebern Maulwurfshügl geland

Vivien (43)

Vorspeise: Wassermelonen-Feta-Minze-Salat

Wassermelonen-Feta-Minze-Salat Hauptspeise: Riesengarnelen mit Gnocchi

Riesengarnelen mit Gnocchi Nachspeise: Herbstlicher Abschluss

Anja (54)

Vorspeise: Feige

Feige Hauptspeise: Lende

Lende Nachspeise: Kürbiskernöl mal anders

"Das perfekte Dinner": Sendetermine und Streaming

"Das perfekte Dinner" zeigt VOX von Montag bis Freitag jeweils ab 19 Uhr. Alle Folgen sind zudem online über das Streaming-Portal TVNOW abrufbar.

