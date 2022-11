In der Nacht auf Sonntag gerieten gleich mehrfach Betrunkene, Feiernde und ehemalige Arbeitskollegen aneinander. Mit der aufkommenden Dunkelheit begann eine eher unruhige Nacht im Bayreuther Stadtgebiet, berichtet die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt.

Am späten Samstagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, begegneten sich demnach zunächst zwei Männer in der Bahnhofstraße. Es handelte sich um einen ehemaligen Angestellten eines Lokals und seinen damaligen Chef. Aus noch unklaren Hintergründen entbrannte zwischen ihnen ein Streit, der auch Unbeteiligte und Passanten auf sie aufmerksam werden ließ. Der einstige Arbeitnehmer soll seinen Chef unter lautstarken Äußerungen von Drohungen und Beleidigungen am Kragen gepackt und gegen ein Fahrzeug gedrückt haben. Zeugen gingen dazwischen, trennten die Streithähne und riefen die Polizei. Die ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung. Der Angegriffene blieb glücklicherweise unverletzt.

Kurz nach Mitternacht eilten die Bayreuther Streifen in Richtung Industriegebiet. In einer Diskothek im Logistikpark waren wieder zwei Männer aneinander geraten. Der jüngere von beiden, ein 21-Jähriger aus dem Landkreis von Kulmbach, soll nach einem Krug gegriffen und seinem Kontrahenten gegen den Kopf geschlagen haben. Dieser wurde dabei leicht verletzt und trug eine Beule an der Stirn davon. Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nur wenige Augenblicke später, um kurz vor 1 Uhr nachts, wurde einem 22-jährigen Kulmbacher der Eintritt in eine Disko in der Erlanger Straße verwehrt. Unvermittelt ging er mit Faustschlägen auf den Türsteher los, der durch den Angriff eine gerötete Wange davontrug. Auch hier nahmen die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten den Sachverhalt auf und ermitteln nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.

