Unwetter in Bayreuth: Feuerwehr muss Jungtiere aus überflutetem Bauernhof retten - "ein Meter hohes Wasser"

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (18. August 2023) zogen schlimme Unwetter über weite Teile Frankens. Besonders hart traf es Nürnberg, wo die starken Regenfälle durch das Unwetter einen Stromausfall, zahlreiche Überflutungen und versunkene Autos zur Folge hatten. Aber auch andernorts richteten die heftigen Regengüsse große Verwüstung an. In Weißenburg stürzte durch das Unwetter sogar ein Teil der historischen Stadtmauer in den Seeweiher. Auch in Bayreuth sei es bereits ab Donnerstagabend (17. August 2023) zu mehreren Einsätzen gekommen, wie die Feuerwehr mitteilt. Wie Feuerwehr-Pressesprecher Lucas Lauterbach auf Nachfrage von inFranken.de berichtet, sei man gegen 19.30 Uhr zu einer Stallanlage gerufen worden, die durch den Starkregen stark überschwemmt worden war.

Bei der überfluteten Stallanlage handle es sich Angaben der Feuerwehr zufolge um eine "Laufstallanlage für Rinder". Wie Lauterbach gegenüber inFranken.de erklärt, habe "talabwärts laufendes Niederschlagswasser in Folge des heftigen Starkregens den Hofbereich überschwemmt".

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei insbesondere die Fläche vor dem Stall, wo sich die Kälber aufhielten, betroffen gewesen. Man habe deshalb zunächst "die Kälber aus dem mit circa einem Meter hohen Wasser überfluteten Bereich vor der eigentlichen Stallanlage in Sicherheit" bringen müssen. Im Bereich der Stallanlage sei das weitere Eindringen von Wasser demnach durch Sicherungsmaßnahmen verhindert worden. "Durch das schnelle Eingreifen Seitens der Besitzer und der Feuerwehr konnte eine Gefährdung der im Stall befindlichen Rinder verhindert werden und der Wasserschaden im Stall gering gehalten werden", erklärt die Feuerwehr.

Im weiteren Verlauf habe man das Wasser dann aus den betroffenen Bereichen abgepumpt und für ausreichend Abflussmöglichkeiten gesorgt. Nach rund zwei Stunden sei der Einsatz nach Angaben der Feuerwehr beendet gewesen. Tiere seien demnach dabei nicht zu Schaden gekommen. Über das genaue Ausmaß des Schadens könne vonseiten der Feuerwehr jedoch keine konkrete Aussage getroffen werden. Berichte über größere Sachschäden lägen der Feuerwehr demnach jedoch aktuell keine vor. Weitere Nachrichten aus Bayreuth findet ihr hier.