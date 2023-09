Die Polizei Bayreuth berichtet von einer sexuellen Belästigung am Mittwoch (30. August 2023) in den Bayreuther Wilhelminenaunen. Verantwortlich sein soll ein "unverschämter Senior im Landesgartenschaugelände", heißt es wörtlich in der Mitteilung.

Demnach ging eine junge Frau gegen 17 Uhr mit ihrem Hund auf dem Gelände Gassi. Im Bereich des Oratoriums saß ein älterer Mann auf der Parkbank und sprach die Spaziergängerin unvermittelt mit einer sexuell anzüglichen Bemerkung an.

Landesgartenschaugelände: Junge Frau wird von Senior belästigt und ruft die Polizei

Die verunsicherte Frau sei daraufhin zügig weitergegangen und habe via Notruf die Polizei verständigt. Die Streife konnte den Mann im Rahmen einer Fahndung jedoch nicht mehr antreffen.

Der gesuchte Mann wird folgendermaßen beschreiben:

ca. 75 Jahre alt,

ca. 180 cm groß,

schlank,

europäisches Aussehen,

fränkischer Spracheinschlag,

Brillenträger,

große Nase,

bekleidet mit beiger Herbstjacke

und einem schwarzen Schlauchschal.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt unter 0921 506-2130 zu wenden.