A9 bei Trockau: Feuerwehr-Video zeigt bis auf eine Ausnahme "perfekte Rettungsgasse" nach Unfall

Auf einer regennassen A9 ereigneten sich am Samstagnachmittag (29.07.2023) gleich mehrere Unfälle. Wie die Verkehrspolizei Bayreuth berichtet, erwischte es zunächst eine 47-jährige Fahrzeugführerin bei Trockau, mehrere Fahrzeuge konnten nur durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Unfall-Fahrzeug verhindern.

Die Feuerwehr Pegnitz veröffentlichte nach dem Unfall ein Video von ihrer Anfahrt zum Unfallort und lobte dort die "perfekte Rettungsgasse".

Update vom 31.07.2023: Feuerwehrmann hofft auf positiven Effekt von Rettungsgassenvideo - "kann Leben retten"

Das von den Pegnitzer Einsatzkräften verbreitete Video zeigt eine vorbildlich gebildete Rettungsgasse, welche der Feuerwehr eine schnelle Anfahrt zum Unfallort ermöglichte. Einzig und allein ein Wagen steht den Einsatzfahrzeugen zu Beginn des Videos im Weg, deren Fahrerin jedoch von den Kameraden selbst in Schutz genommen wird: "Wir bitten euch, das Verhalten der Verkehrsteilnehmerin mit dem Kleintransporter zu Beginn des Videos nicht zu kommentieren. Diese hat sich, als wir auf gleicher Höhe waren, sofort entschuldigt.

Wir machen alle mal einen Fehler", betont die Feuerwehr.

"Ich sage mal so, wir haben schon andere Situationen gehabt", sagt Walter Steger von der Feuerwehr Pegnitz, der an dem Einsatz beteiligt war, gegenüber inFranken.de. "Auch wenn wir Glück hatten, dass am Samstagnachmittag weniger Schwerlastverkehr als unter der Woche auf der Autobahn unterwegs ist, war das schon bemerkenswert". Dass es auch anders geht, bewies ein fränkischer Autofahrer in der vergangenen Woche, als er eine Rettungsgasse bei Würzburg kurzerhand für sich selbst nutzte.

Steger, der die Länge der Rettungsgasse auf knapp zweieinhalb Kilometer schätzt, erhofft sich von den beträchtlichen Klickzahlen des Videos einen positiven Effekt auf die Zuschauer: "Für uns ist es wichtig, dass sich Menschen beim nächsten Rettungseinsatz an dieses Video erinnern und sich ebenfalls so vorbildlich verhalten. Das kann im Ernstfall Leben retten", so der Pegnitzer Feuerwehrmann.

Erstmeldung vom 30.07.2023: Nasse Fahrbahn führt zu folgenschwerem Unfall auf der A9 bei Trockau

Ein Opelfahrer aus Baden-Württemberg konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen, prallte mit hoher Geschwindigkeit in den Pkw eines Berliners und touchierte noch einen Schweizer BMW. In der Folge wurde der Berliner Pkw auf ein weiteres Fahrzeug gestoßen. Der Baden-Württemberger prallte letztendlich gegen einen Reisebus aus der Ukraine, der mit 67 Insassen besetzt war.

Von den Businsassen wurde niemand verletzt. Die Insassen des Baden-Württemberger Opels, sowie des Berliner Pkw wurden jeweils leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wegen des Unfalls musste die A9 für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten für rund eine Stunde gesperrt werden. Bereits ab Pegnitz wurde eine Ausleitung durch das Technische Hilfswerk eingerichtet. Bei den Bergungs- und Absicherungsarbeiten waren die umliegenden Feuerwehren aus Trockau aus Pegnitz für mehrere Stunden eingebunden.

Die freiwilligen Feuerwehren, das THW, die Autobahnmeisterei und die Polizei sorgten für ein zügiges Räumen der Unfallstelle. Dabei half sicherlich auch die "perfekte Rettungsgasse", die die im Stau stehenden Verkehrsteilnehmer auf der A9 gebildet hatten und die von der Feuerwehr Pegnitz daher auf Facebook ausdrücklich gelobt wurde. "Vielen Dank bei allen Verkehrsteilnehmern die uns heute Nachmittag auf der A9 eine perfekte Rettungsgasse in Fahrtrichtung Berlin nach der Anschlussstelle Pegnitz hinterließen", schreibt die Feuerwehr zu dem Video.Bis zum Sonntagnachmittag (Stand 13.20 Uhr) kam das Rettungsgassen-Video auf rund 133.000 Aufrufe und fast 2000 (größtenteils positive) Reaktionen.

Wie die Polizei abschließend mitteilte, müssen die beiden Unfallverursacher mit einem Bußgeld beziehungsweise einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen. Leider lief trotz der erfreulichen Rettungsgasse auch staumäßig nicht alles perfekt. Aufgrund des Staus fühlten sich mehrere Verkehrsteilnehmer wohl "zu äußerst riskanten Fahrmanövern hingerissen", heißt es im Bericht der Polizei. Einige fuhren rückwärts über eine Betriebsausfahrt von der Autobahn ab. Diese Fahrer müssen ebenfalls mit einem Bußgeld von der Zentralen Bußgeldstelle rechnen.