Am Mittwochabend (04. August 2021) ist es auf der A9 in Richtung Berlin auf Höhe Pegnitz zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten gekommen, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth am Donnerstagmorgen (05. August 2021) berichtet. Ein Sattelzug fuhr demnach erst auf dem rechten Fahrstreifen, zog dann allerdings unvermittelt zum Überholen auf die mittlere Spur.

Dort befand sich jedoch ein 24-jähriger Fahrer eines Kleintransporters, der noch versuchte dem Sattelzug auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein Autofahrer, der hinter dem Kleintransporter unterwegs war, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Transporter ungebremst auf. Durch die Kollision wurden das Auto und der Kleintransporter total beschädigt, der Sattelzug wurde leicht beschädigt.

Lkw-Fahrer sorgt für Unfall auf A9: Hochschwangere Frau steckt im Stau fest

Der 51-jährige Autofahrer zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 70.000 Euro. Nun ermittelt die Polizei gegen den 43-jährigen Lkw-Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Zudem befand sich in dem durch den Unfall entstandenen Stau eine hochschwangere Frau, bei der in diesem Moment die Wehen einsetzten. Eine Streife der Polizeiinspektion Pegnitz reagierte sogleich und eskortierte die Frau aus dem Stau.