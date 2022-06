Am Landgericht Bayreuth hat am Freitag (24. Juni 2022) ein Prozess wegen versuchten Mordes gegen drei jugendliche Angeklagte begonnen. Das Strafverfahren findet in einer nicht öffentlichen Hauptverhandlung vor der 1. Großen Jugendkammer statt. Das kündigte die Pressestelle des Landgerichts Bayreuth vorab in einer Medienmitteilung an.

Die Staatsanwaltschaft Bayreuth legt den minderjährigen Angeklagten demnach unter anderem zur Last, in einer Nacht im September 2021 im Stadtgebiet Kulmbach einen zunächst auf einer Bank im Freien schlafenden Mann angegriffen und ausgeraubt zu haben. Im Zuge der Tat soll einer der Angeklagten dem Geschädigten mehrfach gegen den Kopf getreten haben, wodurch dieser lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben soll.

Bayreuth: Drei Jugendliche wegen versuchten Mordes auf Anklagebank - Tat soll sich in Kulmbach ereignet haben

Die Angeklagten müssen sich daher unter anderem wegen des Tatvorwurfs des versuchten Mordes beziehungsweise des versuchten Mordes durch Unterlassen verantworten, heißt es vonseiten des Landgerichts.

Gemäß § 48 JGG (Jugendgerichtsgesetz) ist die Verhandlung gegen die zur Tatzeit jugendlichen Angeklagten nicht öffentlich. Laut Angaben des Bayreuther Landgerichts hat die Jugendkammer bislang zehn Verhandlungstage bis einschließlich 27. Juli 2022 vorgesehen. Über den Ausgang des Verfahrens werde gesondert informiert, teilt das Landgericht mit.

