In der Fahrradnutzung hat sich durch Corona ein regelrechter „Boom“ eingestellt. "Unsere Radwege sind hervorragend frequentiert, gezielte Angebotsverbesserungen in der Vergangenheit (Lückenschlüsse, Vernetzungen, Fahrradinfrastruktur) haben den Komfort noch gesteigert", so das Landratsamt Bayreuth.

Doch ein wesentliches „Puzzleteil“ dabei habe gefehlt – ein Fahrradbus, der die wichtigsten touristischen Ziele in der Fränkischen Schweiz miteinander verknüpft – integral (koordiniert auf die Schiene und andere ÖPNV-Systeme) und im "kooperativen Miteinander der Landkreise Kulmbach, Forchheim und Bayreuth".

"Auf dieser Grundlage hat das Projektteam um Volker Griesbach (LRA Kulmbach) einen attraktiven Fahrplan mit zwei Radbus-Linien jeweils auf der bislang nahverkehrlich wenig erschlossenen Nord-Süd-Achse entwickelt und seit Ende Mai auf den „Markt“ gebracht", informiert die Behörde.

die „Bier- und Burgenlinie“

die „Schlösserlinie“.

Ausgehend von der Systemschnittstelle Kulmbach (hier vereinigen sich die drei Systeme: Frankenwald, Fichtelgebirge und Fränkische Schweiz) ziehen diese Fahrradbuslinien südwärts in das Gebiet der Fränkischen Schweiz. Die beiden Linienverläufe integrieren eine Vielzahl von „touristischen Highlights“, so z.B.

Schloss Thurnau

Sanspareil/Felsengarten

Hollfeld

die Aufseßer „Bierregion“

Waischenfeld

die Burg Rabeneck

Breitenlesau

Streitberg

Ebermannstadt

Behringersmühle

Gößweinstein

die Pottensteiner „Erlebnismeile“

Pegnitz

Wichtig für die Bayreuther „Radfreaks“: Der Vorlauf der „Schlösserlinie“ beginnt in Bayreuth und schafft damit erstmals ein durchgängiges Angebot, über Creußen und Pegnitz, in das Herz der Fränkischen Schweiz.

Und wichtig für alle, die ohne Fahrrad unterwegs sind: Auch Wanderer sind angesprochen, größere Distanzen von jetzt an mit dem Bus zu überwinden. Gefahren werden die beiden Linien jeweils zweimal an Wochenenden und Feiertagen (jeweils immer hin und zurück). Mit dem VGN wurde eine gegenseitige Anerkennung der Tageskarten vereinbart: der Fahrradbus kann also sowohl mit dem VGN-Ticket, als auch mit dem 3F-mobil-Ticket benutzt werden.

Die Fahrzeiten der Fahrradbusse findet ihr auf der VGN-Homepage

https://www.vgn.de/ib/site/publication/ttb/vgn:53399:1:H:j21:1-1624502194.pdf (Schlösserlinie)

https://www.vgn.de/ib/site/publication/ttb/vgn:53399:2:H:j21:1-1624502201.pdf (Bier- und Burgenlinie)