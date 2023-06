Wie die Stadt Bayreuth mitteilt, findet am Mittwoch, 14. Juni, in Bayreuth ein Fackellauf anlässlich der Special Olympics World Games in Berlin statt. Er ist zugleich der Höhepunkt des viertägigen Host-Town-Programms der Stadt Bayreuth.

Bayreuth ist Gastgeber für eine Delegation von 49 Athletinnen und Athleten sowie Verantwortlichen aus den Bereichen Training und Betreuung aus Rumänien, die an den Special Olympics World Games teilnehmen werden.

Zusammen mit den internationalen Gästen soll die Flamme der Special-Olympics-Bewegung durch die Innenstadt getragen und ein Zeichen für Inklusion gesetzt werden.

Die Special Olympics World Games sind die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger Behinderung und mehrfacher Behinderung. Sie finden vom 17. bis 25 Juni statt.

Der Fackellauf ist offen für jedermann. Die Stadt Bayreuth freut sich auf eine rege Beteiligung der Öffentlichkeit. Geplant ist ein Spaziergang durch die Innenstadt. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Neptunbrunnen auf dem Stadtparkett.