Bayreuth: Wasserrohrbruch in Lotzbeckstraße - Maßnahmen eingeleitet

Bayreuth vor 9 Minuten

Leitung gebrochen

Wasserrohrbruch in Lotzbeckstraße - diese Maßnahmen wurden eingeleitet

In der Lotzbeckstraße in Bayreuth ist am Donnerstagmorgen, 22. Dezember 2022, ein Wasserrohr gebrochen. Die Stadtwerke Bayreuth haben für die Reparatur verschiedene Maßnahmen eingeleitet.