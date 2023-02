Eine höchst unliebsame Entdeckung machten ein paar Autobesitzer am Klinikum in Bayreuth: Gleich mehrere geparkte Autos wurden in der Nacht von einem bislang unbekannten Täter massiv beschädigt.

Laut Polizeiinspektion Bayreuth ereignete sich die Vandalismus-Attacke im Zeitraum von Montag, 20.00 Uhr, bis Dienstag, 05.00 Uhr, am Roten Hügel. Der Täter war mutmaßlich mit einem Holzpflock bewaffnet und schlug mit diesem auf die Scheiben und Außenspiegel von fünf Fahrzeugen ein.

Am Bayreuther Klinikum: Vandale schlägt Außenspiegel ab und flüchtet

Insbesondere die Heck- und Frontscheiben wurden beschädigt. An einem der Autos schlug der Vandale auch noch den Außenspiegel ab. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Beamte haben die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und konnte schon erste Spuren sicherstellen.

Da es in Bayreuth immer wieder zu Fällen von mutwilligem Vandalismus kommt, sucht die Polizei nach weiteren Hinweisen: Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen, mutwillig beschädigte Fahrzeuge oder auffällige Geräusche wahrgenommen haben, sollen sich bei der Polizei Bayreuth melden.

