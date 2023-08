Tornado bei Bayreuth? Zeuge macht Aufnahmen von Wetterphänomen

Zeuge macht "Schlauch, der nach unten geht" - so bot sich die Szene dar

- so bot sich die Szene dar DWD-Tornado-Beauftragter gibt Einschätzung

"Es ist eindeutig ein Schlauch, der nach unten geht", beschreibt Thomas Kees seine Beobachtung im Bayreuther Gemeindeteil Hohlmühle gegenüber inFranken.de. War etwa am Freitagnachmittag (4. August 2023) zwischen 13 und 14 Uhr ein Tornado im Anmarsch auf Bayreuth?

Wann handelt es sich um einen Tornado? Experte erklärt Bilder aus Bayreuth

Den Standort des Gebildes schätzt Kees auf Emtmannsberg. "Das Ding stand relativ starr", erinnert er sich. Von einem weiteren Zeugen habe er wenige Minuten später erfahren, dass es sich wohl wieder aufgelöst habe. Kees habe so etwas noch nicht gesehen. "Ich fand es ungewöhnlich." Was er zusätzlich beobachtet habe: "Der Rest war total windstill, es gab keinen Sturm." Er habe auch nichts gesehen, was nach oben gewirbelt wurde. "Es ging nicht bis zum Boden."

Ein entscheidender Aspekt, den der Tornado-Experte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Andreas Friedrich nach einer Betrachtung der Bilder anspricht. "Ich sehe eine ausgeprägte Trichterwolke. Sie kann sich zu einem Tornado entwickeln. Der Definition nach ist es erst dann ein Tornado, wenn sich der Wind um eine senkrechte Achse von der Wolke bis zum Erdboden dreht." Manchmal sei das nicht sichtbar, sondern nur am Boden spürbar, wenn beispielsweise Gegenstände kreisförmig aufgewirbelt werden oder Schäden entstehen.

Folgt man der Beobachtung von Thomas Kees handele sich demnach um eine Trichterwolke (Funnel Cloud). "Sie gibt es im Sommer häufiger als Tornados, weil sich der Wind nur oberhalb des Bodens dreht. Irgendwann löst sich diese Trichterwolke auch wieder auf." Das könne nach ein bis zwei Minuten oder auch einer Viertelstunde der Fall sein. Am Freitagnachmittag (4. August 2023) gelten für diese Regionen in Franken aktuelle Wetter-Warnungen.

