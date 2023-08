Bayreuth : Verheerender Brand in Gaststätte - "Sudpfanne"-Wirt spricht über Ausbruch

Im Bayreuther Stadtteil Oberkunnersreuth kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16. August 2023) zu einem verheerenden Brand. Die Gaststätte "Sudpfanne" wurde durch das Feuerinferno massiv zerstört. Erst am 1. Mai 2023 hatte Julian Schmitt die Traditions-Gaststätte mit dem Biergarten "Storchenkeller", die bereits seit 1991 in Familienbesitz ist, von seinem Vater übernommen. Er habe schon länger mit dem Gedanken gespielt gehabt, die Gaststätte seiner Eltern irgendwann zu übernehmen, erzählt er inFranken.de. Im Mai dieses Jahres sei es dann soweit gewesen. Doch jetzt, nur wenige Monate nachdem er den Familien-Betrieb übernommen hatte, erlebte der 27-Jährige Inhaber der "Sudpfanne" den schlimmsten Abend in der Geschichte des Gasthauses. Noch immer sitze der Schock tief, wie er im Gespräch mit inFranken.de erklärt.

Verheerender Brand in Bayreuth: "Sudpfanne"-Wirt spricht auch von "emotionalem Schaden"

"Wir waren alle draußen im Biergarten und haben die Gäste bedient", berichtet Schmitt gegenüber inFranken.de. Es sei demnach ein "schöner Abend" gewesen, der Biergarten war gut besucht. In den Innenräumen des Restaurants seien an diesem Abend keine Gäste gewesen. "Plötzlich ging dann meine Kasse nicht mehr", erinnert sich der 27-Jährige. Da habe er gemerkt, dass etwas nicht stimme. Kurz darauf habe das Team den Brand im Bürotrakt des Gebäudes bemerkt. Den Biergarten habe er daraufhin sofort geräumt und die Gäste evakuiert.

Wenig später seien bereits die ersten Einsatzkräfte eingetroffen. Zeugen hatten der Polizei zufolge die Feuerwehr verständigt, weil sie Rauchentwicklung aus zwei Fenstern auf der Rückseite des Gebäudes bemerkt hatten. Wie die Freiwillige Feuerwehr Bayreuth mitteilt, habe sich das Feuer in der Folge enorm schnell zwischen den beiden Gebäudeteilen in den Dachstuhl ausgebreitet. Die Brandausbreitung sei so rasant gewesen, dass der Trupp aufgrund der Hitze nicht mehr weiter vordringen konnte. Innerhalb von nur zehn Minuten habe der Dachstuhl des Gaststättenteils demnach in Flammen gestanden.

Auch Schmitt seien Stück für Stück die Ausmaße des Brandes bewusst geworden. "In dem Moment geht einem alles mögliche durch den Kopf", berichtet Schmitt. "Es ist ja so, dass es nicht nur das Geschäft ist, was da verbrennt, sondern auch Erinnerungen an die eigene Kindheit und an die Familie", erklärt er. Der "emotionale Schaden" des Brands sei demnach "sehr groß". Der entstandene Sachschaden werde Berichten der Polizei zufolge derzeit auf mehr als zwei Millionen Euro geschätzt. Wie genau es weitergeht könne Schmitt aktuell noch nicht sagen. Dafür wolle er erst die Ermittlungen der Polizei und der Versicherung abwarten - auch bezüglich der noch offenen Frage der Brandursache. "Wir werden aber alles daran setzen, dass es irgendwie weitergeht", betont er inFranken.de. Biergarten und Restaurant blieben aber zunächst bis auf Weiteres geschlossen. Weitere Nachrichten aus Bayreuth findet ihr hier.