Der Brand einer Gaststätte hat am Dienstagabend (15. August 2023) um 20.30 Uhr in Bayreuth einen stundenlangen Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Die beiden Dachstühle der zusammenhängenden Gebäude brannten dabei komplett aus.

Es handelt es sich um die Gaststätte "Sudpfanne" mit dem dazugehörigen "Storchenkeller". Die Bayreuther Kriminalpolizei ermittelt nun, um die genaue Brandursache herauszufinden. Am Tag nach dem Flammeninferno melden sich jetzt auch die Betreiber zu Wort. "Wir sind schwer erschüttert", heißt es in einem Statement in den sozialen Medien.

Update vom 16. August 2023: Bayreuther "Sudpfanne"-Betreiberfamilie mit emotionalen Worten nach Brand

"Wir sind geschockt", teilen die Betreiber von "Sudpfanne" und "Storchenkeller" am Tag nach dem verheerenden Brand in ihrer Gaststätte mit. " Wir möchten uns mit einer kurzen Nachricht bei all den Helfern, Freiwilligen Feuerwehren und den anderen Unterstützenden bedanken", heißt es weiter. Man sei demnach "dankbar, dass niemand ernsthaft verletzt wurde und alle soweit gesund sind".

Trotzdem sitze das Ereignis noch tief. "Wir sind schwer erschüttert", heißt es vonseiten der Betreiber. "Nach mehr als 30 Jahren Herz und Leidenschaft war die Nacht vom 15. August ein großer Schock", erklären sie. Man wolle sich jetzt auf die Familie fokussieren und sei dankbar für die Unterstützung aller Freunde. "Wir werden uns bald wieder melden", versprechen sie aber.

Laut Polizei wird der entstandene Sachschaden auf mehr als zwei Millionen Euro geschätzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren Gaststätte und Biergarten demnach bereits von den Betreibern, der Familie Schmitt, geräumt. Trotzdem mussten vier leicht verletzte Personen versorgt werden.

Erstmeldung vom 16. August 2023: Gaststätte von 2-Millionen-Euro-Schaden getroffen - Flammen fressen sich in kürzester Zeit durchs Dach

Zeugen hatten die Feuerwehr verständigt: Beim Eintreffen in der Oberkonnersreuther Straße stellten die Einsatzkräfte eine leichte Rauchentwicklung aus zwei Fenstern auf der Rückseite des Gebäudes fest, wo sich laut Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken der Bürotrakt befindet. Bei diesem handelte es sich um eine Gaststätte mit Saal, die von den Betreibern zu diesem Zeitpunkt bereits geräumt worden war, ebenso der angrenzende Biergarten. Das Feuer im Stadtteil Oberkonnersreuth hatte eine große Rauchwolke über Bayreuth verursacht, wie die Polizei mitteilte.

Zwei Feuerwehrtrupps drangen mit Atemschutz in den Brandbereich vor. "Zunächst schien der Brand in der Räumlichkeit auch beherrschbar, jedoch stellte sich heraus, dass sich das Feuer zwischen den beiden Gebäudeteilen in den Dachstuhl ausgebreitet hatte", beschreibt die Freiwillige Feuerwehr Bayreuth die Situation. Die Brandausbreitung sei so rasant gewesen, dass der Trupp aufgrund der Hitze nicht mehr weiter vordringen konnte.

Innerhalb von zehn Minuten stand der Dachstuhl des Gaststättenteils in Flammen, auch im Bereich des Saals breitete sich das Feuer schnell in den Dachstuhl aus. Weitere Kräfte wurden nachalarmiert, um ausreichend Atemschutzträger zur Verfügung zu haben. Außerdem musste eine leistungsstarke Wasserversorgung gesichert werden. "Ein Innenangriff war aufgrund der Eigengefährdung der Einsatzkräfte wegen der Gefahr des Einsturzes bis zum Schluss nicht mehr möglich", erklärt die Feuerwehr.

Vier Personen während Einsatz verletzt - Anwohner gewarnt

Kurz nach 23 Uhr konnte der Integrierten Leitstelle Bayreuth "Feuer unter Kontrolle" gemeldet werden, die Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis in die frühen Morgenstunden hin. Mit Unterstützung einer Drohne des BRK bzw. der Feuerwehr wurden Wärmebilder aufgenommen, um Glutnester zu identifizieren und gezielt aus den Drehleiterkörben löschen zu können. Dafür kamen insgesamt mehr als zwei Dutzend Atemschutztrupps zum Einsatz. Probleme habe aber zunächst der Dachstuhl des Saals bereitet, da hier ein geschlossenes Blechdach die Brandnester verdeckte. Auch hier waren die Löscharbeiten schließlich erfolgreich. Zur Sicherheit war auch ein benachbartes Wohnhaus evakuiert worden.

Insgesamt mussten vier leichtverletzte Personen versorgt werden, darunter drei Feuerwehrleute. Zeitweise befanden sich 113 Feuerwehrkräfte aus den verschiedenen Standorten im Stadtgebiet an der Einsatzstelle. Ebenfalls waren 25 Kräfte des BRK Bayreuth und der SKS Ambulanz, zwölf Beamte der Polizei sowie Sachverständige der Stadtwerke vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mehr als zwei Millionen Euro geschätzt, meldet die Polizei.

Ab etwa 2 Uhr konnten die ersten Kräfte nach und nach die Einsatzstelle verlassen, ab 6 Uhr blieb noch eine kleine Brandwache mit neun Einsatzkräften vor Ort. Die Oberkonnersreuther Straße war während der Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. Vorsorglich wurde eine Bevölkerungswarnung aufgrund der Geruchsbelästigung ausgegeben, mit der Aufforderung Türen und Fenster geschlossen zu halten.