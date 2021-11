Bayreuth vor 1 Stunde

Stadtrat

Stadtratssitzung am Donnerstag - Feuerwerksverbot steht zur Diskussion

Der Bayreuther Stadtrat berät sich in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, ob es erneut ein Feuerwerksverbot geben soll. Andere Themen auf der Tagesordnung sind vor allem Baumaßnahmen in Sportvereinen und Schulen.