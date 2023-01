Die Stadt Bayreuth sucht dringend "Schulweghelfer/innen". Das gibt die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt. Der Einsatz der ehrenamtlichen Kräfte erhöht in vielen Fällen die Sicherheit der Kinder auf dem Weg zu ihrer Schule. Besonders beim Überqueren der Fahrbahn kommt es immer wieder zu Unfällen, die vermeidbar sind, wenn sich Schulweghelfer an den gefährlichen Stellen um die Kinder kümmern. Gesucht wird derzeit vor allem Unterstützung für die Übergänge Preuschwitzer Straße/Höhe Naabstraße, Ludwig-Thoma-Straße/Höhe Glockenstraße und zunächst vertretungsweise an der Rathenaustraße/Höhe Leuschnerstraße.

Wer sich als Schulweghelfer oder Schulweghelferin engagieren möchte, sollte Freude daran haben, den Kindern eine Hilfestellung zu geben, ihnen die Verkehrsregeln zu verdeutlichen und beim Überqueren der Fahrbahn zu helfen. Und: Potenzielle Schulweghelfer sollten an Schultagen morgens von 7 bis 8 Uhr Zeit haben.

Neben einer gründlichen Einweisung in die Tätigkeit durch die Verkehrserzieher der Polizei erhalten die Schulweghelfer von der Stadt Bayreuth für jede angefangene Stunde eine steuer- und sozialversicherungsfreie Aufwandsentschädigung von aktuell 8,50 Euro (netto). Während der Tätigkeit selbst sowie auf dem direkten Weg zum Einsatzort und zurück sind die Schulweghelfer bei der Kommunalen Unfallversicherung Bayern (KUVB) unfallversichert. Außerdem erhalten sie wetterfeste gelbe Warnkleidung und eine Kelle, damit sie als Schulweghelfer erkennbar sind.

Interessenten wenden sich bitte an das Straßenverkehrsamt der Stadt Bayreuth, Dr.-Franz-Straße 4, Heiko Ellner-Schuberth, Telefon 0921 251626, strassenverkehrsamt@stadt.bayreuth.de.