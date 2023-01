Bayreuth vor 1 Stunde

Radfahrer gesucht

Radfahrer fährt ungebremst in stehendes Auto und flüchtet vom Unfallort - Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag bemerkte eine Autofahrerin in Bayreuth einen scheinbar betrunkenen Radfahrer auf sie zukommen. Sie hielt an, um Schlimmeres zu verhindern. Dennoch fuhr ihr der Mann frontal ins Auto und flüchtete dann vom Unfallort.