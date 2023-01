Bayreuth: Neue McDonalds-Filiale befindet sich im Bau

Das ist der geplante Eröffnungstermin

Standort am Bahnhof nach 15 Jahren geschlossen - Unternehmen nennt Grund

nach 15 Jahren - Unternehmen nennt Grund Fast-Food-Riese kündigt Besonderheit an

In der Justus-Liebig-Straße soll im Mai 2023 ein weiteres McDonalds-Restaurant in Bayreuth eröffnen, nachdem die Filiale im Hauptbahnhof am 2. November 2022 schließen musste. Das teilt das Unternehmen gegenüber inFranken.de mit.

Neue McDonalds-Filiale in Bayreuth: Das macht den Standort besonders

Momentan gibt es in Bayreuth eine McDonalds-Filiale in der Sophian-Kolb-Straße und im Rotmaincenter. Das neue Restaurant bekommt allerdings etwas, was die anderen beiden Filialen nicht haben.

"Das Restaurant wird einen McDrive haben und über eine doppelte Drive-Spur verfügen", erklärt eine Sprecherin gegenüber inFranken.de.

Der Franchise-Nehmer für den neuen Standort werde, wie bei den anderen Bayreuther Filialen, Hubertus Elster sein. Der Grund für die Schließung sei ein seit dem 2. November ausgelaufener Mietvertrag gewesen, heißt es von McDonalds.