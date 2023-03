Am helllichten Tage des 10.03.2023 zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den dunklen Wagen eines Familienvaters. Dieser hatte seinen Wagen nur kurz am Fahrbahnrand geparkt und war gerade dabei, sein Kind aus dem Kinderhaus in der Munckerstraße abzuholen.

Als der 41-Jährige laut der Polizei zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die gesamte Seite durch einen tiefen Kratzer beschädigt wurde. Bei näherer Inaugenscheinnahme konnte der schockierte Vater feststellen, dass zusätzlich noch ein infantil gestaltetes Phallussymbol auf die Motorhaube des Fahrzeugs gekratzt worden war. Vor Ort konnten keine tatverdächtigen Personen aufgegriffen werden.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem am 10.03.2023 in der Zeit von 13.45 Uhr bis 14.00 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Munckerstraße bemerkt hat, soll sich bitte umgehend bei der Polizei melden. Der Täter könnte das Tatwerkzeug offen mit sich getragen haben.

Vorschaubild: © Jens_Schierenbeck