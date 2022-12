Bayreuth: Laufen, Anfeuern, Feiern - Anmeldung zum Maisel´s FunRun startet

Bayreuth vor 34 Minuten

Beliebte Laufveranstaltung

Laufen, Anfeuern, Feiern - Anmeldung zum Maisel´s FunRun startet

In Bayreuth findet am Sonntag, 14. Mai 2023, der 18. Maisel´s FunRun statt. Die Anmeldung dafür startet am Montag, 12. Dezember 2022.