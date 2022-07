In Bayreuth hat sich am frühen Sonntag ein Unfall ereignet. Wie die Polizei Bayreuth mitteilt, kam es kurz vor 2 Uhr zu einer Kollision von zwei Autos in der Sophian-Kolb-Straße. Dabei überschlug sich eines der beiden beteiligten Fahrzeuge und landete auf dem Dach.

Die beiden Insassen erlitten leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei der Unfallverursacherin zeigte einen deutlichen Alkoholwert. Die Bayreuther Polizisten ordneten eine Blutentnahme bei ihr an. Auch ihr Weg führte ins Krankenhaus.

Weiterlesen: Illegales Autorennen auf der A9 bei Bayreuth - Gruppe rast mit über 200 km/h über die Autobahn.

Vorschaubild: © Holzheimer/News5 (Symbolfoto)