Die Verkehrspolizei Bayreuth berichtet von einem illegalen Autorennen auf der Autobahn am Freitag (1. Juli 2022) gegen 23 Uhr. Demnach bemerkte eine Zivilstreife der Verkehrspolizei eine Gruppe von mehreren, teilweise hochmotorisierten Fahrzeugen aus dem Zulassungsbereich Bayreuth. Die Gruppe fuhr zuerst in Richtung Süden und wechselte an einem Parkplatz verbotswidrig über eine gesperrte Brücke in Fahrtrichtung Berlin auf die Autobahn.

Obwohl in diesem Bereich die Geschwindigkeit auf 130 km/h beschränkt ist, beschleunigten die Fahrzeuge auf über 200 km/h. Das Videofahrzeug der Polizei konnte die Fahrt aufzeichnen und einen 34-jährigen Fahrer an der Anschlussstelle Bayreuth-Nord aus dem Verkehr ziehen.

A9: Videofahrzeug zeichnet verbotenes Rennen auf - Auto sichergestellt

Das gezeigte Verhalten der Fahrzeugführer wurde als illegales Autorennen gewertet und das Fahrzeug nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Gegen die anderen Fahrzeugführer wurden ebenfalls Ermittlungen eingeleitet.

Sofern durch die Fahrweise der Gruppe andere Autofahrer gefährdet wurden, wird gebeten, dass sich diese mit der Verkehrspolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921 506-2330 in Verbindung setzen.