Ein großer Schritt hin zur Erneuerung der Seilbahnen am Ochsenkopf ist gemacht: Wie der Zweckverband zur Förderung des Tourismus und des Wintersports im Fichtelgebirge am Donnerstag bekannt gab, ist die Auftragsvergabe nun unter Dach und Fach.

"Das ist ein Meilenstein für dieses Leuchtturmprojekt. Die abgeschlossene Auftragsvergabe gibt uns Planungssicherheit und lässt uns zuversichtlich auf die nächsten Monate blicken", verkündete freudig Florian Wiedemann. Er ist Landrat des Landkreises Bayreuth und gleichzeitig Vorsitzender des Zweckverbands.

Schwierige Planungsphase - Verträge für Ochsenkopf-Seilbahnen stehen

Der Prozess hin zur abgeschlossenen Auftragsvergabe war alles andere als einfach. Die Corona-Pandemie, steigende Materialkosten und Umplanungen in der Gestaltung des Ochsenkopf-Geländes sorgten dafür, dass das Projekt "Erneuerung der Seilbahnen am Ochsenkopf" regelmäßig neu justiert werden musste.

Umso glücklicher sind die Verantwortlichen um Landrat Wiedemann nun, mit der Bietergemeinschaft Leitner/Züblin einen zuverlässigen Partner für das Prestige-Projekt gewonnen zu haben. Der Bewerber sicherte sich den Zuschlag sowohl für die Süd- als auch für die Nordbahn, dabei belaufen sich die Nettokosten für die Nordbahn auf etwas mehr als 22,5 und für die Südbahn auf knapp 14,5 Millionen Euro. Auf die förderfähigen Kosten erhält der Zweckverband einen Zuschuss von 30 Prozent.

Mit den Firmen der Bietergemeinschaft haben Zweckverband und Landkreis in der Vergangenheit positive Erfahrungen gemacht. Leitner, mit Sitz in Südtirol, hat die bereits bestehenden Sesselbahnen errichtet und kennt sich am Ochsenkopf ebenso gut aus wie die Firma Züblin. Damit holt man sich einen lokalen Player ins Boot, denn das Unternehmen hat seinen Sitz "um die Ecke" in Neudrossenfeld.

Seilbahnen am Ochsenkopf Die Mitstreiter aus Politik, Wirtschaft und der Region freuen sich, dass das Leuchtturmprojekt Erneuerung der Ochsenkopf-Seilbahnen voranschreitet. Landratsamt Bayreuth +2 Bilder

"Nun sind wir guter Dinge, dass die beiden Bahnen in dem eng gestrickten Zeitraum erneuert werden", betont Landrat Florian Wiedemann. Die Nordbahn soll im Anschluss an die Wintersaison im Frühjahr 2023 zurückgebaut werden und im Anschluss bis zum Beginn der Wintersaison 2023/24 errichtet sein und in Betrieb gehen.

Im Frühjahr 2024 soll dann die bestehende Südbahn durch die neuen Bahnen ersetzt werden. Hier ist mit der Inbetriebnahme zur Wintersaison 2024/25 zu rechnen.