Bayreuth: Große Lichterfahrt mit Traktoren am Samstag - diese Straßen sind gesperrt

Am Samstag, 10. Dezember 2022, findet in Bayreuth eine Weihnachtsfahrt mit Traktoren statt. Der Lichterfahrt-Umzug startet um etwa 17.15 Uhr an der Thermenallee und fährt über die Eremitenhofstraße, Königsallee, Friedrich-Ebert-Straße und Äußere Badstraße zum Volksfestplatz, berichtet die Stadt Bayreuth.

Bayreuth: Das sind die Straßensperrungen wegen der Lichterfahrt

Während des Umzuges werden alle auf die Umzugsstrecke einmündenden Straßen durch die Polizei für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Mit Behinderungen unter anderem in der Kemnather Straße, Wieland-Wagner-Straße, Königsallee, Friedrich-Ebert-Straße und von Seulbitz kommend ist zu rechnen.

Auch im Linienverkehr kann es auf den Linien 303 (Seulbitz), 302 (St. Johannis) und nach Aichig zu Verspätungen oder Ausfällen kommen. Eventuell sind auch Anschlusstouren betroffen.

Das Straßenverkehrsamt bittet darum, dass sich im Bereich des Aufstellungsortes an der Thermenallee keine Besucher beziehungsweise Schaulustige aufhalten. Entlang der Strecke bestehen demnach auf den Gehwegen ausreichend Möglichkeiten, die Lichterfahrt der Traktoren zu verfolgen. Auf dem Volksfestplatz in Bayreuth werden im Anschluss an die Fahrt alle Traktoren ausgestellt.