Ein attraktives kulinarisches Angebot für alle Einheimischen und Gäste, die Regionalität und Genuss zu schätzen wissen, ist der neue Bayreuther "Genießer-Pass", gibt die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH bekannt. Er ist ab sofort an der Tourist-Information Bayreuth in der Opernstraße 22 erhältlich. Fünf gastronomische Partner aus der Innenstadt sorgen dafür, dass der Besitzer oder die Besitzerin des Passes in die Vielfalt der Bayreuther Genusswelt eintauchen kann.

Von einem Kaffee und einem Kuchen über ein Paar original Bayreuther Bratwürste und einem „Schnitt“ dunkles Bier vom Fass bis hin zum Marzipanmitbringsel ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der "Genießer-Pass" ist für € 10,- an der Tourist Information erhältlich, kann zeitlich flexibel eingelöst werden und eignet sich auch als ideales Geschenk für verschiedenste Anlässe.

Diese gastronomischen Partner sind beim "Genießer-Pass" dabei

Beim "Genießer-Pass" mit dabei ist das Café Funsch mit einer detailgetreuen Marzipanfigur der Marzipanmanufaktur Funsch aus hochwertigen Rohstoffen in bester Qualität. Außerdem das Bayreuther BratwurstHaus am Marktplatz, bekannt seit über 20 Jahren für seine original Bayreuther Bratwürste. Die Privatrösterei 1897 – Wiener Kaffeehaus serviert eine seiner zahlreichen Kaffeespezialitäten und im Café Florian gibt´s einen Schnitt Landbier vom Fass aus wechselnden Kleinbrauereien in der Fränkischen Schweiz. Die Konditorei Zollinger schließlich, eine Bayreuther Institution am Luitpoldplatz, steuert einen leckeren frischgebackenen Blechkuchen bei.

Weitere Informationen: Tourist Information Bayreuth; Opernstraße 22, 95444 Bayreuth; Tel. 0921-885 88; www.bayreuth-tourismus.de; info@bayreuth-tourismus.de